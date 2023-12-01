Индийское подразделение PayU готовится выйти на IPO в следующем году

Сообщается, что индийское подразделение нидерландского поставщика платёжных услуг PayU, входящей в состав инвестиционной компании Prosus NV (Нидерланды), заявило, что намерено провести первичное публичное размещение акций или IPO в течение следующих 12 месяцев.
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