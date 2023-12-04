Что он там делает? Шамана заметили в Украине в компании Ротару

София Ротару покинула Россию сразу же, как началась специальная военная операция. Она отказалась от каких-либо интервью и, в отличие от Лаймы Вайкуле, Анатолия Белого или Дмитрия Назарова, решила, что будет продолжать свою спокойную жизнь за пределами РФ и стараться начать все с чистого листа, не оскорбляя бывших фанатов.