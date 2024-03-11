ФОТО: FREEPIK ВОНЮЧИЙ СЛУЧАЙ: ПРОВОКАЦИЯ НЕБРАТЬЕВ - ПОВОД ДЛЯ АНЕКДОТА. НО ЭТО СКОРЕЕ СТРАШНО, А НЕ СМЕШНО В Сети появилась информация о подготовке небратьев к мерзкой провокации во время выборов.