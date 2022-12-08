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Делать УЗИ хомякам и крысам научил китаец студентов Уссурийска

Делать УЗИ хомякам и крысам научил китаец студентов Уссурийска

В Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске прошло практическое занятие, которое вел профессор Пекинского сельхозколледжа.

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