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Александр Мостовой: «Не увидим меня тренером, скорее всего. Я бы с удовольствием пришел на неделю и сказал: «Ой, не получилось». Никто меня в штаб не звал – боятся, наверное»

Александр Мостовой допускает, что так и не получит возможность поработать главным тренером. – Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера.

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