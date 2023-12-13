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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Hasbro сокращает еще 900 рабочих мест. Общее число увольнений составляет 29% от вс...

Hasbro сокращает еще 900 рабочих мест. Общее число увольнений составляет 29% от вс...

Hasbro сокращает еще 900 рабочих мест. Общее число увольнений составляет 29% от всей компанииГигант по производству игрушек и развлечений Hasbro сокращает значительное количество рабочих мест, ссылаясь на ослабление рынка игрушек.

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