Hasbro сокращает еще 900 рабочих мест. Общее число увольнений составляет 29% от вс...

Hasbro сокращает еще 900 рабочих мест. Общее число увольнений составляет 29% от всей компанииГигант по производству игрушек и развлечений Hasbro сокращает значительное количество рабочих мест, ссылаясь на ослабление рынка игрушек.
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