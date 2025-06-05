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ФСБ ищет производителей кустарных дронов в РФ

ФСБ ищет производителей кустарных дронов в РФ

После недавних атак на аэродромы стратегической авиации по линии спецслужб развёрнута масштабная проверка «кустарных» производителей дронов на территории России По данным источников, под особым контролем — небольшие мастерские и инициативные группы, ранее заявлявшие, что изготавливают БПЛА для нужд российской армии и СВО.

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