ФСБ ищет производителей кустарных дронов в РФ

После недавних атак на аэродромы стратегической авиации по линии спецслужб развёрнута масштабная проверка «кустарных» производителей дронов на территории России По данным источников, под особым контролем — небольшие мастерские и инициативные группы, ранее заявлявшие, что изготавливают БПЛА для нужд российской армии и СВО.