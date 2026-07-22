Северная Осетия направила 960 млн рублей на медпроект в 2026 году

В этом году в Северной Осетии выделено более 960 млн рублей на развитие здравоохранения. Запланированы обновления оборудования в медучреждениях, покупка транспорта и создание восьми объектов первичного звена, в том числе фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий.
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