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Царьград

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Северная Осетия направила 960 млн рублей на медпроект в 2026 году

Северная Осетия направила 960 млн рублей на медпроект в 2026 году

В этом году в Северной Осетии выделено более 960 млн рублей на развитие здравоохранения. Запланированы обновления оборудования в медучреждениях, покупка транспорта и создание восьми объектов первичного звена, в том числе фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий.

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