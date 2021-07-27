Торт суфле на брауни

Сливочное масло 60 гр Тёмный или молочный шоколад 50 гр (можно взять шоколад без сахара) 2 яйца 3-4 ст л сахара (у меня 2 ст л кокосового + 1 ст л белого) Мука 50 гр Какао 20 гр Соль щепотка Разрыхлитель 1/2 члМасло с шоколадом нужно растопить.