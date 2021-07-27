Кухня и дом

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ANATOLY NALIOTOV
    Кирдык лайфхакам энд хэштегам! Плэй-офф энд вау русский мат!10 лучших лайфхак...
  • Traveller
    Афтырь явно в Греции не бывал...10 самых дешевых ...
  • пользователь удален
    В своё время у меня признавали аллергию на шерсть кошек и собак. Но, повзрослев немного, я плюнула на все эти постула...Ребенок просит до...

Торт суфле на брауни

Торт суфле на брауни

Сливочное масло 60 гр Тёмный или молочный шоколад 50 гр (можно взять шоколад без сахара) 2 яйца 3-4 ст л сахара (у меня 2 ст л кокосового + 1 ст л белого) Мука 50 гр Какао 20 гр Соль щепотка Разрыхлитель 1/2 члМасло с шоколадом нужно растопить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,