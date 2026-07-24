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Царьград

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ЕС ввел санкции против банка "Озон," группы Ozon не затронуты

ЕС ввел санкции против банка "Озон," группы Ozon не затронуты

С 23 июля ЕС ввел санкции против банка "Озон". Ограничения не коснулись других юрлиц группы Ozon. Банк продолжает работу в штатном режиме, используя только российскую инфраструктуру, и санкции не повлияют на его деятельность.

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