Мировое обозрение

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  • олег олейник
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Прошли учения корабельной ударной группы Каспийской флотилии с участием сил ВВС и ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Каспийской флотилии отразила морскую атаку условного противника в рамках учений, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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