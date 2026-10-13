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«Бороться с теневым флотом»: Франция задержала танкер из санкционных списков

«Бороться с теневым флотом»: Франция задержала танкер из санкционных списков

Французские военные задержали в Индийском океане танкер DF Peak. По данным СМИ, раньше оно называлось «Калининград».

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