Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные санкции в отношении РФ, "западной демократией".
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