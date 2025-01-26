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Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией

Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска "последствиями" премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные санкции в отношении РФ, "западной демократией".

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