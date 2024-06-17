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Новости экономики России

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Китай зафиксировал максимальное за 10 лет падение цен на новые дома

Китай зафиксировал максимальное за 10 лет падение цен на новые дома

Цены на жилье в Китае в мае падали более быстрыми темпами. Так, цены на новое жилье в 70 городах снизились на 0,71% по сравнению с апрелем, что является максимальным показателем с октября 2014 года, показали данные Национального статистическое бюро КНР, на которые ссылается Bloomberg.

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