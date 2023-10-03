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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лакомая земля. Жители частных домов на Горе протестуют против высотной застройки

Лакомая земля. Жители частных домов на Горе протестуют против высотной застройки

До 2040 года на месте нескольких десятков домов могут вырасти 11 многоэтажек с паркингами Барнаульцы, проживающие в частном секторе на Горе, недалеко от Нагорного парка, уже несколько дней не могут обрести покой.

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