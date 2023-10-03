Лакомая земля. Жители частных домов на Горе протестуют против высотной застройки

До 2040 года на месте нескольких десятков домов могут вырасти 11 многоэтажек с паркингами Барнаульцы, проживающие в частном секторе на Горе, недалеко от Нагорного парка, уже несколько дней не могут обрести покой.
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