GOLD (MGC) — NEW WEEK, SAME RANGE… IS A BREAKOUT COMING? Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz Gold has been consolidating for the past three weeks, and despite the strong bounce from the 4100 area, we're still trading inside the bigger range.
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