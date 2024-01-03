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Валуев осудил польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину

Валуев осудил польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался об отказе польского шахматиста Ян‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

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