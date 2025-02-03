СК «Астрахань» завершил домашний сбор и отправился на второй в Краснодарский край

Клуб продлил контракты с 15 игроками прошлого сезона. Команда СК «Астрахань», завершившая на прошлой неделе первый в новом году тренировочный сбор, сегодня отправилась на второй в Краснодарский край, в Кабардинку.
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