Продукты с передовыми технологиями, представляющие новые производительные силы Китая, стали популярными товарами для закупки иностранными покупателями на первом этапе 140-й сессии Китайской международной выставки импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка (Canton Fair).
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