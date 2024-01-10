Из-за мятежа мафии в столицу Эквадора стянули танки

В исторический центр Кито стянули танки Глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что террористические группировки являются военной целью Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters В исторический центр столицы Эквадора Кито стянули танки, сообщает Ecuavisa.
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