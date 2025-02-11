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Царьград

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Трамп опубликовал цитату Путина о Европе: "встанут у ноги хозяина и помашут хвостиком"

Трамп опубликовал цитату Путина о Европе: "встанут у ноги хозяина и помашут хвостиком"

Американский лидер опубликовал в социальной сети ссылку на материал NBC News, авторы которого привели слова Владимира Путина.

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