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Кураторский час в Бобруйском художественном музее.

Кураторский час в Бобруйском художественном музее.

19.11.2024 года кураторский час для групп 30-п, 192-б прошёл в Бобруйском художественном музее. Учащиеся колледжа вместе со своими кураторами посетили выставку картин бобруйского художника Анатолия Концуба.

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