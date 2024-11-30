Кураторский час в Бобруйском художественном музее.

19.11.2024 года кураторский час для групп 30-п, 192-б прошёл в Бобруйском художественном музее. Учащиеся колледжа вместе со своими кураторами посетили выставку картин бобруйского художника Анатолия Концуба.
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