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Полиции откроют врачебную тайну пациентов с алкоголизмом и психрасстройствами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий медицинским организациям передавать полиции медицинские данные пациентов, страдающих от определенных заболеваний и находящихся под административным надзором, сообщают «Ведомости».

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