Полиции откроют врачебную тайну пациентов с алкоголизмом и психрасстройствами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий медицинским организациям передавать полиции медицинские данные пациентов, страдающих от определенных заболеваний и находящихся под административным надзором, сообщают «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии