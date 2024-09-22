СМИ публикуют спутниковые фотографии космодрома «Плесецк» (РФ), где, как сообщается, во время испытаний произошел взрыв в пусковой установ...

СМИ публикуют спутниковые фотографии космодрома «Плесецк» (РФ), где, как сообщается, во время испытаний произошел взрыв в пусковой установке ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» В РФ на данный момент официальных заявлений об этом не было.