Рябков: Россия в военном ключе ответит на размещение ракет США в Германии

Москва в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет Соединенных Штатов в Германии. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, информирует РИА Новости.
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