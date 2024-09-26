Артист большого и драматического: Олег Басилашвили отмечает 90-летие

Обольстительный Самохвалов из «Служебного романа», пианист Платон Рябинин из «Вокзала для двоих», переводчик Андрей Бузыкин из «Осеннего марафона» и, конечно же, Воланд из «Мастера и Маргариты» — в фильмографии народного артиста СССР Олега Басилашвили более 100 картин и сериалов.