15 низкокалорийных продуктов: ешьте без ограничений Ирэн ОрлонскаяПуть к здоровому образу жизни и снижению веса может показаться сложным, однако на самом деле существует множество способов порадовать себя вкусной пищей, не отказываясь от любимых продуктов.