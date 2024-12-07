Турнир по единоборствам «Герои Отечества» объединил 25 городов России

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества», посвященный военнослужащим — участникам специальной военной операции, пройдет 8 декабря в формате телемоста, 7 декабря сообщила пресс-служба оргкомитета турнира.
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