Новосибирский блогер Дава уехал в Китай вместе с Ольгой Бузовой

Роман пары был коротким, но ярким. Теперь их связывает только работа.Блогер из Новосибирска Давид Манукян покинул Россию вместе с Ольгой Бузовой, они примут участие в съёмках нового телешоу "Сокровища императора" в Китае.
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