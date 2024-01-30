Yle: В Финляндии кандидаты в президенты поспорили об ответе на «звонок» Путина

АНГЕЛ АНГЕЛ

Зачем мешать политическим дибилам и олигофренам, посмотрим что горячие финские избиратели скажут и когда сами попроситься в состав России федеральным округом стать. А ведь приползут на окорочках умолять чтобы не сдохнуть от голода и не замерзнуть....ирии побегу, да и скорее всего покинут весь арабский мир. Потеря влияния на африканском континенте и полный провал их политики как США, так и государств ЕС. Так насколько тупоголовыми надо быть скандинавам чтобы в такую топку лезть и все ради уничтожения своей экономики.... Ну что, в добрый путь к радужной европе, краху экономики и "повышению" уровня жизни своих граждан...