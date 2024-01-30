Дуэль претендентов на пост президента Финляндии началась, и одним из ключевых спорных вопросов стало отношение к поздравлению от президента России Владимира Путина.
Yle: В Финляндии кандидаты в президенты поспорили об ответе на «звонок» Путина
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Звонок врагам может быть только "иду на вы"!
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Зачем мешать политическим дибилам и олигофренам, посмотрим что горячие финские избиратели скажут и когда сами попроситься в состав России федеральным округом стать. А ведь приползут на окорочках умолять чтобы не сдохнуть от голода и не замерзнуть....ирии побегу, да и скорее всего покинут весь арабский мир. Потеря влияния на африканском континенте и полный провал их политики как США, так и государств ЕС. Так насколько тупоголовыми надо быть скандинавам чтобы в такую топку лезть и все ради уничтожения своей экономики.... Ну что, в добрый путь к радужной европе, краху экономики и "повышению" уровня жизни своих граждан...
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17 час.
GD
Gennady Domnenko
Звонки от Путина-не ваш уровень. Наш президент звонит только значимым политикам.
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16 час.
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