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Газета.ру

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В РИАМО выяснили, что в страховом полисе должен быть учтен поход в горы

В РИАМО выяснили, что в страховом полисе должен быть учтен поход в горы

Горные походы, даже однодневные, — это туризм повышенной опасности, требующий особого страхового покрытия, поскольку стандартная страховка часто не предусматривает расходы на экстренную эвакуацию из удаленных районов.

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