В РИАМО выяснили, что в страховом полисе должен быть учтен поход в горы

Горные походы, даже однодневные, — это туризм повышенной опасности, требующий особого страхового покрытия, поскольку стандартная страховка часто не предусматривает расходы на экстренную эвакуацию из удаленных районов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии