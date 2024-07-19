В Белом доме сообщили об улучшении состояния заболевшего ковидом Байдена

Состояние заболевшего коронавирусом президента США Джо Байдена значительно улучшилось за сутки. Об этом 19 июля сообщили в письме лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, которое распространила пресс-служба Белого дома.
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