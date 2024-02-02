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В России средний платеж по ипотеке вырос на 18%

В России средний платеж по ипотеке вырос на 18%

Согласно заявлению замруководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, средний ежемесячный платеж по семейной ипотеке в России за год увеличился на 18% и составил 34,5 тысячи рублей в январе.

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