За прошедшие сутки шесть украинских военнослужащих сдались в плен силам группировки «Запад». Также были уничтожены 17 беспилотников, 10 миномётных расчётов и 37 пунктов управления, в том числе терминалы «Старлинк», на Южно-Донецком направлении.