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Шесть украинских военных сдались в плен: успех группировки «Запад» в СВО

Шесть украинских военных сдались в плен: успех группировки «Запад» в СВО

За прошедшие сутки шесть украинских военнослужащих сдались в плен силам группировки «Запад». Также были уничтожены 17 беспилотников, 10 миномётных расчётов и 37 пунктов управления, в том числе терминалы «Старлинк», на Южно-Донецком направлении.

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