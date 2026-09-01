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Bentley Supersports: самый дерзкий Bentley перед электрической эпохой

Bentley Supersports: самый дерзкий Bentley перед электрической эпохой

657 л. с., задний привод, карбон вместо задних сидений и ни одного электромотора. Новый Bentley Supersports выглядит почти как вызов автомобильной индустрии, которая уже привыкла измерять будущее батареями.

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