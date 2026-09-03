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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо о Саусе: «Рассчитываю на него, как и на всех в «Спартаке». Он качественный футболист, работяга»

Тренер « Спартака » Хуан Карседо заявил, что рассчитывает на Владислава Сауся . Накануне защитник вышел на замену в матче 3-го тура Фонбет Кубка России против «Родины» (3:1) на 80-й минуте.

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