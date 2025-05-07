В рамках KazanForum в Казани состоятся халяльная ярмарка и сессия «2030: Стратегия индустрии халяль»

Председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников рассказал о работе Комитета в контексте предстоящего XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».
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