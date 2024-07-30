РБК: крупнейшие фармкомпании урезали зарплаты российским врачам на 17 %

Крупнейшие мировые фармацевтические компании сокращают выплаты российским врачам. Об этом свидетельствуют отчеты производителей, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM), данные приводит РБК.
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