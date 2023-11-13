КНДР - новая снарядная фабрика России. На ВС РФ работают 9 заводов северян

Недавно попалась мне большая статья в американском военном обозрении Милитари.Инфо, где достаточно толково расписывалась, почему и как в столь короткие сроки начались поставки снарядов 122-мм и 152-мм из Северной Кореи в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии