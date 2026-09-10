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Орловские новости

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В Орле указали на проблемы с ремонтом объектов

В Орле указали на проблемы с ремонтом объектов

Депутат облсовета Виталий Рыбаков указал на проблемы с ремонтом в Орле, включая переулок Карачевский, сквер возле универмага, Комсомольскую и стрелку, и обвинил мэра Парахина в неумелом правлении.

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