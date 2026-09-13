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Уил пропустит как минимум три матча «Динамо» из-за рождения ребенка

Уил пропустит как минимум три матча «Динамо» из-за рождения ребенка

Форвард московского «Динамо» Джордан Уил пропустит ближайшие матчи команды в связи с рождением ребенка, сообщает пресс-служба бело-голубых.

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