Ветеринар Шеляков посоветовал сделать коту прививки перед самовыгулом на даче

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал в беседе с Life.ru о рисках самовыгула для котов на даче. Питомцы могут легко преодолеть любые ограждения и уйти далеко от дома, что часто приводит к неприятным последствиям.
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