Медвежий угол

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«Все против Путина!»: В России хотят запретить феминизм признав его экстремистской идеологией. Вы поддерживаете?

«Все против Путина!»: В России хотят запретить феминизм признав его экстремистской идеологией. Вы поддерживаете?

После сообщений в СМИ о том, что Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского является радикальной феминисткой последовала мгновенная реакция из Государственной Думы.

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