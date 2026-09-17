В Ростове-на-Дону восстановили нарушенное после атаки ВСУ электроснабжение

В Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону полностью восстановили подачу электроэнергии, которая прервалась из-за атаки со стороны украинских вооруженных формирований.
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