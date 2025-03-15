Является ли «Вторая война» с Украиной предопределенной и неизбежной?

К началу 4-го года СВО на Украине от происходящего начали уставать даже самые патриотически настроенные россияне и сохранившие адекватность украинцы, и потому с мирными инициативами президента Трампа связываются очень большие, пожалуй, даже завышенные ожидания с надеждой на скорый мир.