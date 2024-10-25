Освобождение нового региона и судьба Молдавии: что ждет россиян на следующей неделе

Российские войска подходят к Днепропетровской области, в Молдавии – второй тур президентских выборов, где решается будущее страны и отношений с РФ, тем временем майнеры со следующей недели будут работать в рамках законодательства.
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