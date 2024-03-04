Военкор Сладков рассказал о массовом пленении женщин-военнослужащих ВСУ

Двигаются как-то по-женски - военкор поделился воспоминаниями о событиях 2022 года.Военный корреспондент Александр Сладков поделился воспоминаниями о событиях, произошедших в 2022 году, свидетелем которых он стал.
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