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Военкор Сладков рассказал о массовом пленении женщин-военнослужащих ВСУ

Военкор Сладков рассказал о массовом пленении женщин-военнослужащих ВСУ

Двигаются как-то по-женски - военкор поделился воспоминаниями о событиях 2022 года.Военный корреспондент Александр Сладков поделился воспоминаниями о событиях, произошедших в 2022 году, свидетелем которых он стал.

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