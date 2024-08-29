Московские прогулки, ч.30. Роскошные залы, по которым никогда не ходили цари

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15 Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Ансамбль усадьбы Царицыно, Большой дворецПостроенный Матвеем Казаковым в 1786–1796 годах на месте разобранных зданий Василия Баженова, дворец стал главной постройкой для несостоявшейся подмосковной резиденции Екатерины II.
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