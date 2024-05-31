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Алексей Наумов: Как приговор Трампу повлияет на президентские выборы в США?

Алексей Наумов: Как приговор Трампу повлияет на президентские выборы в США?

У бывшего американского президента есть все шансы сохранить преимущество перед действующим. Дональд Трамп лидирует во всех ключевых штатах гонки — где-то с преимуществом в 0,1% (Висконсин), где-то почти на 5% (Джорджия).

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