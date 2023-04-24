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Памфилова: ЦИК постоянно занимается формированием и обучением комиссий новых регионов России

Памфилова: ЦИК постоянно занимается формированием и обучением комиссий новых регионов России

Представители Центральной избирательной комиссии на постоянной основе занимаются формированием и обучением в новых регионах России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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